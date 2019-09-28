Cengiz Kurtoğlu'ndan olay işkence itirafı: Çekyata sırtımı yaslamam yasaktı
Usta müzisyen Cengiz Kurtoğlu, verdiği bir röportajda öz annesinin küçüklüğünde evi terk etmesinin ardından üvey annesinden gördüğü işkenceyi ilk kez anlattı.
Hafızalara kazınan şarkılarının yanı sıra son dönemde sahne performanslarıyla da adından söz ettiren Cengiz Kurtoğlu, hiç bilinmeyenlerini anlattı. Kurtoğlu, kardeşiyle birlikte üvey annesinden işkence gördüklerini ve kışın ortasında soğuk suyla yıkandıklarından bahsetti.
Posta'dan Alev Gürsoy'a röportaj veren Kurtoğlu, acılarla dolu çocukluğunu anlatırken üvey annesinin işkencelerinden bahsetti. Annesinin kendilerini terk ettiği anları hala hatırladığını belirten usta sanatçı, "Parçalanmış bir ailenin evladıyım" diyerek şu ifadelere yer verdi:
Çekyata sırtımı yaslamam yasaktı: "Biz dört kardeşiz, annemin evden gidişini hâlâ hatırlıyorum… Annem evi terk ettiğinde ben dört yaşındaydım. Üvey anne elinde büyüdük. 19 yaşıma kadar çekyata sırtımı yaslamam yasaktı. İki büklüm otururdum"
Yemekleri bizden saklardı: Çocukluğunu asla yaşayamadığını belirten Kurtoğlu, "Kardeşlerimle birlikte üvey annemden resmen işkence görüyorduk. Kışın soğuk su ile yıkanırdık. Yemekleri bizden saklardı. Çocukluğumu asla yaşayamadım. Sevgi görmedim" dedi.