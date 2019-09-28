Cengiz Kurtoğlu'ndan olay işkence itirafı: Çekyata sırtımı yaslamam yasaktı

Çekyata sırtımı yaslamam yasaktı: "Biz dört kardeşiz, annemin evden gidişini hâlâ hatırlıyorum… Annem evi terk ettiğinde ben dört yaşındaydım. Üvey anne elinde büyüdük. 19 yaşıma kadar çekyata sırtımı yaslamam yasaktı. İki büklüm otururdum"