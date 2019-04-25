Cengiz Kurtoğlu haberi duyunca soluğu hastanede aldı! Sosyal medyadan duyurdu
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun büyük oğlu Orçun Bora Kurtoğlu, üçüncü kez baba oldu. Kız torununu kucağına alan Cengiz Kurtoğlu, duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Cengiz Kurtoğlu'nun kendisi gibi müziyen olan büyük oğlu Orçun Bora Kurtoğlu, üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
19
Özge Kurtoğlu ile mutlu evlilikleri sürdüren Kurtoğlu, kızına ‘Nisan’ adını verdi.
29
Orçun Kurtoğlu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşarak şu notu düştü: "Güzel kızım hoş geldin. Adının geçtiği her yerde çiçek açsın."
39
Mutlu haberi alan Cengiz Kurtoğlu, hastaneye koştu.
49