Cengiz Kurtoğlu haberi duyunca soluğu hastanede aldı! Sosyal medyadan duyurdu

Cengiz Kurtoğlu haberi duyunca soluğu hastanede aldı! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun büyük oğlu Orçun Bora Kurtoğlu, üçüncü kez baba oldu. Kız torununu kucağına alan Cengiz Kurtoğlu, duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Cengiz Kurtoğlu haberi duyunca soluğu hastanede aldı! Sosyal medyadan duyurdu - Sayfa 1

 Cengiz Kurtoğlu'nun kendisi gibi müziyen olan büyük oğlu Orçun Bora Kurtoğlu, üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

19
Cengiz Kurtoğlu haberi duyunca soluğu hastanede aldı! Sosyal medyadan duyurdu - Sayfa 2

Özge Kurtoğlu ile mutlu evlilikleri sürdüren Kurtoğlu, kızına ‘Nisan’ adını verdi.

29
Cengiz Kurtoğlu haberi duyunca soluğu hastanede aldı! Sosyal medyadan duyurdu - Sayfa 3

Orçun Kurtoğlu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşarak şu notu düştü: "Güzel kızım hoş geldin. Adının geçtiği her yerde çiçek açsın."

39
Cengiz Kurtoğlu haberi duyunca soluğu hastanede aldı! Sosyal medyadan duyurdu - Sayfa 4

Mutlu haberi alan Cengiz Kurtoğlu, hastaneye koştu.

49