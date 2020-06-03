Çengelköy'de dehşet! Oyuncu Gamze Topuz'un köpeklerine yapılan şeye bakın

“Can çekişerek ölsünler diye yapılmış”

Topuz, 4 yıldır aynı yerde oturduğunu ve komşularıyla arasının çok iyi olduğunu söyleyerek, “Cango, yaşlı bir köpek olduğu için havlarken bile düşünüyor. Bold’u da korona virüs başladığında Kavacık’ta kurtardım. Tasmasıyla durağa atmışlardı. Besleme yaparken denk geldim, aldım ve sahiplendirdim. O da daha yavru" dedi.