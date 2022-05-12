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Cenaze töreninde piyano çaldı! Ekrem İmamoğlu detayı şaşırttı: 'Uzun yıllardır planlıyordum' deyip açıkladı

Cenaze töreninde piyano çaldı! Ekrem İmamoğlu detayı şaşırttı: 'Uzun yıllardır planlıyordum' deyip açıkladı

ANKARA'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say son yolculuğa uğurlandı. Say'ın cenaze törenindeki Ekrem İmamoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı.

Cenaze töreninde piyano çaldı! Ekrem İmamoğlu detayı şaşırttı: 'Uzun yıllardır planlıyordum' deyip açıkladı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası, müzikolog ve yazar Ahmet Say için Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

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Cenaze töreninde piyano çaldı! Ekrem İmamoğlu detayı şaşırttı: 'Uzun yıllardır planlıyordum' deyip açıkladı

Ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde, Ahmet Say'ın hayatını anlatan video gösterildi.

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Cenaze töreninde piyano çaldı! Ekrem İmamoğlu detayı şaşırttı: 'Uzun yıllardır planlıyordum' deyip açıkladı

Say'ın oğlu, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da burada yaptığı konuşmada, babasıyla ilgili anılarını paylaştı.

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Cenaze töreninde piyano çaldı! Ekrem İmamoğlu detayı şaşırttı: 'Uzun yıllardır planlıyordum' deyip açıkladı

Babası Ahmet Say'ın pek çok insana dokunmuş olduğunu söyleyen Fazıl Say, "O herkesin, edebiyatçıların ve Türkiye'deki tüm müzikçilerin Ahmet abisiydi." dedi. 

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