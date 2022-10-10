Cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmıştı! Ekrem İmamoğlu'dan açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da İBB'nin bir cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Aracın sahibinin İBB ihalesini kazanan bir şirket olduğu ortaya çıkmıştı.

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Adana'da, 'İBB cenaze nakil aracı' ibareli minibüste uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu, "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB’yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şoförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı" dedi.

Cenaze aracı kimin?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araçla ilgili yaptığı açıklamada, uyuşturucu çıkan aracın kiralık olduğunu bildirmişti. "İBB'nin cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunulduğu" belirtilen açıklamada, aracın şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihaleyi alan şirketi ait olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre de İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştı, haliyle araçta çalışanlarda onlarındı. İBB açıklamasında şöyle denilmişti:

-"Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S VE E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir."