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'Cenaze evine davulla gidilmez' deyip isyan etti! Demet Akalın Seda Sayan Alişan birbirine girdi

'Cenaze evine davulla gidilmez' deyip isyan etti! Demet Akalın Seda Sayan Alişan birbirine girdi

Star TV'de ekrana gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Seda Sayan ve Demet Akalın'ın arasını bozdu. Alişan ise Sayan ve Akalın kavgasına dahil oldu.

'Cenaze evine davulla gidilmez' deyip isyan etti! Demet Akalın Seda Sayan Alişan birbirine girdi

Bir zaman yakın dost olan Demet Akalın ile Seda Sayan'ın arası bozuldu. Akalın'ın, Alişan ile birlikte sunduğu sabah programının Sayan nedeniyle sona erdiği ileri sürüldü. 

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'Cenaze evine davulla gidilmez' deyip isyan etti! Demet Akalın Seda Sayan Alişan birbirine girdi

Çıkan haberlerin ardından Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da..." açıklamasını yaptı.

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'Cenaze evine davulla gidilmez' deyip isyan etti! Demet Akalın Seda Sayan Alişan birbirine girdi

Seda Sayan'ın bu sözleri sonrasında Akalın da suskunluğunu bozdu. 

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'Cenaze evine davulla gidilmez' deyip isyan etti! Demet Akalın Seda Sayan Alişan birbirine girdi

Ünlü şarkıcı, "...." ifadelerini kullanarak sitemini dile getirdi. 

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