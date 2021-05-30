'Cenaze evine davulla gidilmez' deyip isyan etti! Demet Akalın Seda Sayan Alişan birbirine girdi
Star TV'de ekrana gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Seda Sayan ve Demet Akalın'ın arasını bozdu. Alişan ise Sayan ve Akalın kavgasına dahil oldu.
Bir zaman yakın dost olan Demet Akalın ile Seda Sayan'ın arası bozuldu. Akalın'ın, Alişan ile birlikte sunduğu sabah programının Sayan nedeniyle sona erdiği ileri sürüldü.
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Çıkan haberlerin ardından Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da..." açıklamasını yaptı.
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Seda Sayan'ın bu sözleri sonrasında Akalın da suskunluğunu bozdu.
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Ünlü şarkıcı, "...." ifadelerini kullanarak sitemini dile getirdi.
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