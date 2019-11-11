Cemre Uyanık işinin asıl ne elendi mi kovuldu mu? Masterchef favorisi çekti gitti

Cemre Uyanık'ın Masterchef'ten diskalifiye olduğu ya da kendi isteği ile elendiği öne sürülüyor. Instagram hesabındaki Masterchef'e ait tüm fotoğraflarına silmesi, bu ayrılığın tatsız olduğunu gösteriyor. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Cemre kaptan olmuştu ve takımında ortalık birbirine girmişti.