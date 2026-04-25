Cemre Baysel'in şıklığı olay! Çiçek desenlerine beğeni yağdı
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlarda Zeynep karakterine hayat veren Cemre Baysel, bu kez tarzıyla gündem oldu. Başarılı oyuncu, katıldığı program öncesi çiçek desenli elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Baysel’in zarif ve enerjik görünümü, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Cemre Baysel, çekim öncesinde objektif karşısına geçti. Oyuncunun çiçek desenli elbisesiyle verdiği pozlar, sosyal medyada büyük beğeni aldı. Paylaşımın ardından hayranları Baysel’e övgü dolu yorumlar yaptı. Özellikle “Cemre çiçek açtı” ve “Çiçek gibisin” yorumları dikkat çekti.
Sanal medya kullanıcıları, Cemre Baysel’in tarzını dizide canlandırdığı karakterle de bağdaştırdı. Güller ve Günahlar dizisinde çiçekçi kız Zeynep olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu için, “Çiçekçi kız Zeynep, çiçekli kız Cemre” ve “Karakteri üstüne giydi” yorumları yapıldı. Bu yorumlar, Baysel’in hem ekrandaki rolüyle hem de gerçek hayattaki zarif tarzıyla izleyicide güçlü bir etki bıraktığını gösterdi.
NGM imzalı Güller ve Günahlar, Kanal D ekranlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Dizide Zeynep karakterini canlandıran Cemre Baysel, oyunculuk performansı, doğal enerjisi ve ekran ışığıyla dikkat çekiyor.
Baysel’in sosyal medyada gündem olan son paylaşımı da dizideki karakteriyle uyumlu bulunarak hayranlarından tam not aldı.