Cemre Baysel yeni aşka yelken açtı! Yeni aşkı ünlü pilot kim?
Aytaç Şaşmaz'la dört yıllık ilişkisini sonlandıran oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla yeniden gündemde. Bir süre önce rapçi Blok3'le görüntülenen Baysel, bu kez yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile romantik bir akşam yemeğinde objektiflere takıldı. İkilinin samimi halleri "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirirken, sosyal medyada "Cemre Baysel aşk hayatında vites yükseltti" yorumları yapıldı.
AYTAÇ ŞAŞMAZ'DAN AYRILMIŞTI
Cemre Baysel, 2021 yılından bu yana birlikte olduğu Aytaç Şaşmaz ile uzun süre magazinin örnek çiftleri arasında gösterilmişti. Ancak ikilinin ilişkisi 2025 yılında sona erdi. Yaklaşık dört yıllık birlikteliklerini Haziran ayında bitiren çiftin ayrılığı, iddialara göre oldukça gürültülü ve sancılı geçti.
CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
9 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da doğan Cem Bölükbaşı, Türk motor sporları dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biridir. E-spordan gerçek pist yarışlarına geçiş yaparak Türkiye'de bu alanda bir ilke imza atmıştır. Hem sanal yarış dünyasında hem de gerçek pistlerde kazandığı başarılarla adından söz ettiren Bölükbaşı, genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli bir konuma ulaşmıştır.