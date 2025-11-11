Cemre Baysel yeni aşka yelken açtı! Yeni aşkı ünlü pilot kim?

Bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Cemre Baysel, bu kez de yeni bir aşk iddiasıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda rapçi Blok3 ile bir restoranda objektiflere yakalanan Baysel, bu kez ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile romantik bir yemekte görüntülendi.