Cemre Baysel ve pilot sevgilisinden ilk paylaşım! Resmen ilan ettiler...
Cemre Baysel ve sır gibi sakladığı sevgilisinden aşk paylaşımı geldi. Sevilen oyuncunun adı farklı isimlerle yazılıp çizilse de Baysel sonunda aşk yaşadığı Cem Bölükbaşı ile olan birlikteliğini ifşa etti.
Kanal D’nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Güller ve Günahlar’da Zeynep karakteriyle izleyiciden tam not alan Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla gündemde. Başarılı oyuncu, bir süredir adı aşk iddialarıyla anılan Cem Bölükbaşı ile sosyal medyada ilk kez birlikte paylaşım yaptı.
Dizideki performansının yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çeken Baysel’in, sosyal medya platformunda 6,3 milyon takipçisi bulunuyor. Son dönemde magazin kulislerinde konuşulan “yeni aşk” söylentileri ise bu paylaşımla birlikte iyice netleşti.
Cemre Baysel’in, oyuncu Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayırmasının ardından kalbini yarış pilotu Cem Bölükbaşı’na kaptırdığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. İkiliden dikkat çeken hamle sonunda geldi.
Gözlerden uzak kalmayı tercih eden çift, sosyal medyada birlikte çektikleri akım videosunu paylaşarak adeta “evet, birlikteyiz” mesajı verdi. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, yorumlar da peş peşe geldi.