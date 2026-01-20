Cemre Baysel ve pilot sevgilisinden ilk paylaşım! Resmen ilan ettiler...

Kanal D’nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Güller ve Günahlar’da Zeynep karakteriyle izleyiciden tam not alan Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla gündemde. Başarılı oyuncu, bir süredir adı aşk iddialarıyla anılan Cem Bölükbaşı ile sosyal medyada ilk kez birlikte paylaşım yaptı.