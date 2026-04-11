Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı çiftinden kötü haber!
Ekranların sevilen yüzü Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı aşkında kriz çıktı. İkili sosyal medyada birbirini sildi ve takipleşmeyi bıraktı.
“Çok güzel gidiyor” sözleriyle mutluluğunu paylaşan Cemre Baysel, Cem Bölükbaşı ile sessiz bir ayrılık yaşadı. Çiftin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar ve takipler bir anda yok oldu.Magazin gündeminin gözde çiftlerinden Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı, ilişkilerini noktaladı. Sosyal medyada yapılan hamleler ayrılık iddialarını güçlendirdi.Ekranların güzel oyuncusu Cemre Baysel, bir süredir Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, birbirini sildi.
Güller ve Günahlar dizisinde 'Zeynep' rolünü oynayan güzel oyuncu Cemre Baysel, gönlünü Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı'na kaptırdı. Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan ikiliden kötü haber geldi.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Cemre Baysel aşk hayatıyla sık sık magazin gündeminde yerini alıyor.Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Öte yandan geçtiğimiz ay Baysel ile Bölükbaşı'nın tatil için Londra'ya gittikleri ortaya çıkmıştı.
"ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Baysel, yeni ilişkisi hakkında "Çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda. Çiçeklerini de gönderdi. Çok mutlu etti beni, çok mutlu oldum. Örnek olalım. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin ve göstersin. Ne kadar güzel şeyler bunlar" diye konuşmuştu.