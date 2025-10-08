Cemre Baysel günlerdir konuşulan iddialara noktayı koydu! "Bu artık bir saldırı"
Bir süredir rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı ve hatta ailesi istemediği için ayrıldığı iddia edilen oyuncu Cemre Baysel konuyla ilgili açıklama yaptı.
Meslektaşı Aytaç Şaşmaz'dan geçen haziranda ayrılan oyuncu Cemre Baysel'in rapçi Blok3 ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu.
CANLI YAYINDA KONUŞULDU
Dün Ece Erken sunuculuğunu üstlendiği programda, Baysel ile ünlü rapçinin ayrıldığını öne sürdü. Çiftin ayrılık sebebi olarak da Blok3'ün evlendikten sonra Cemre Baysel'in çalışmasını istememesi ve ünlü oyuncunun geçimini sağladığı ailesinin de bu duruma karşı çıkması gösterildi.
"İDDİALAR SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR"
Tüm bunların ardından Cemre Baysel sessizliğini bozdu ve sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"Şimdiye kadar özel hayatıyla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp, aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır."