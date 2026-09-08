Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası yalanlandı! Üyelik formu doldurdu mu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP’den ayrıldıktan sonra görevini bağımsız sürdüren Tugay’ın AK Parti üyelik formunu doldurduğu ve partiye katılmaya hazırlandığı ileri sürüldü. İddianın ardından Tugay cephesinden açıklama geldi. Peki, Cemil Tugay AK Parti’ye mi geçiyor? Üyelik formu doldurdu mu? 9 Eylül’de AK Parti’ye katılacak mı? İşte son gelişmeler…

CEMİL TUGAY AK PARTİ’YE Mİ GEÇİYOR?

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddia 8 Eylül 2026’da yeniden gündeme geldi. Nefes yazarı Fatih Ergin’in haberinde, Tugay’ın AK Parti’ye katılma kararı aldığı ve üyelik formunu doldurduğu öne sürüldü. İddiada Tugay’ın AK Parti’ye katılımının 9 Eylül’de veya takip eden birkaç gün içerisinde açıklanabileceği ileri sürüldü.

CEMİL TUGAY AK PARTİ ÜYELİK FORMU DOLDURDU MU?

Cemil Tugay’ın basın danışmanlığından gelen açıklamada üyelik formu iddiası yalanlandı. Tugay’ın Basın Danışmanı Elif Demirci İşleğen, Cemil Tugay’ın herhangi bir AK Parti üyelik formu doldurmadığını bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi cephesinden yapılan açıklamada da Tugay’ın üyelik formu doldurduğu ve AK Parti’ye geçeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

CEMİL TUGAY 9 EYLÜL’DE AK PARTİ’YE KATILACAK MI?

Ortaya atılan iddiada Cemil Tugay’ın 9 Eylül’de AK Parti’ye katılabileceği ileri sürüldü. Ancak Tugay’ın basın danışmanlığı bu iddiayı da doğrulamadı. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre Tugay’ın şu anda AK Parti’ye katılma kararı bulunmuyor ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmesi bekleniyor.

CEMİL TUGAY DAHA ÖNCE AK PARTİ İDDİALARINA NE DEMİŞTİ?

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Tugay, temmuz ayında yaptığı açıklamada AK Parti’ye geçeceği yönündeki haberleri reddederek belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklamıştı. Tugay, ağustos ayında yaptığı başka bir açıklamada da o aşamada herhangi bir partiye geçme durumunun bulunmadığını ve bağımsız kalacağını söylemişti.

9 EYLÜL RESEPSİYONU ALKOLSÜZ MÜ OLACAK?

Cemil Tugay hakkındaki haberde, İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek resepsiyonun Tugay’ın talimatıyla alkolsüz gerçekleştirileceği de öne sürüldü. Tugay’ın basın danışmanlığı bu iddiayı da yalanladı. Yapılan açıklamada resepsiyonun önceki yıllarda olduğu gibi içkili gerçekleştirileceği belirtildi.

CEMİL TUGAY ŞU ANDA HANGİ PARTİDE?

Cemil Tugay, 18 Haziran 2026’da CHP’den istifa etti. İstifasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmeye başladı. 8 Eylül itibarıyla Tugay’ın AK Parti’ye üyeliğinin gerçekleştiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Tugay cephesinden yapılan son açıklamada da AK Parti üyelik formu doldurduğu yönündeki iddia reddedildi.