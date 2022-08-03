Cemevi saldırısında flaş gelişme! 3 şüpheli Savcılığa sevk edildi

Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli Savcılığa sevk edildi.

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Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli Savcılığa sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 cemevine yönelik saldırıyla ilgili "Örgüt bağlantısı var. Yakında açıklayacağız" demişti.

Ahmet Ozan K. (24), geçen cumartesi akşam saatlerinde Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 ayrı noktada cemevlerine saldırı düzenledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Ahmet Ozan K., içeride oturanların üzerine sandalye fırlattı, bir kadını da kesici aletle yaralayarak kaçtı. Eskişehir'e giderken polis tarafından yakalanan Ahmet Ozan K. ile birlikte yakın arkadaşı Çağdaş Can B. ve B.G. gözaltına alındı. Ahmet Ozan K.'nın, saldırıdan önce Eskişehir'de Çağdaş Can B. ile buluştuğu, ardından Ankara'ya gelip olayı gerçekleştirildiği öğrenildi. Çağdaş Can B.'nin, geçmiş dönemlerde Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP/C) Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerine ilişkin kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, emniyette işlemleri süren şüphelilerin bağlantılarını araştırmaya devam ediyor. Şüpheliler, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var. Yakında açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.