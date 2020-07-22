Cemal Metin Avcı'nın ifadesinin tam metni çıktı! Pınar'a yaptıkları korkunç
Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin cinayetini itiraf ettiği savcılık ifadesi ortaya çıktı. Pınar'ın cesedini yakarken komşusu onu görmüş. Katil zanlısı gece yarısına kadar genç kızın cesedini yakmış.
Pınar Gültekin cinayetinde, katil Cemal Metin Avcı'nın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade ortaya çıktı. Avcı, Gültekin'i öldürdükten sonra telefonunu aldığını ve sim kartını genç kadının yaşadığı Akyaka'da yola fırlattığını söyledi. Cemal Metin Avcı'nın cinayetinin detaylarına ilişkin anlattıkları dehşet verici. Katil zanlısı genç kızın cesedini ateşe verip işe gitmiş. Geri döndüğünde de gece yarısına kadar yakmış. Katil zanlısı cinayet anını da anlattı. İşte savcılık ifadesinin tam metni:
Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin ile 2 yıl önce işlettiği Cüce isimli iş yerinde tanıştıklarını söyledi. Avcı, karşısına sunulan deliller sonrası suçunu itiraf ettiği ifadesinde şunları söyledi:
*"Tanıştıktan sonra birkaç kere iş yerime geldi. Geldiğinde bazen yalnız, bazen de bayan arkadaşlarıyla beraber geliyordu. İlk önce bana Instagram’dan 'bugün için teşekkür ederiz' şeklinde mesaj gönderdi. Ben de 'afiyet olsun, her zaman bekleriz' dedim. Bana telefon numarasını yazdı. Sonrasında telefonla ve WhatsApp üzerinden görüşmeye başladık.
Karına söylerim dedi
*16 Temmuz'da buluşmadan bir gün önce bana WhatsApp'tan yazarak 'buluşmak istediğini' söyledi. Ben de ertesi gün buluşmayı kabul ettim. Amacım tamamen ilişkimi bitirmekti. Saat 15 sıralarında kendisini aldım. Birlikte eve gittik. Kendisinden konuşmasını istedim. Benden ne istediğini sordum. Kendisine artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledim. Bağırmaya başladı ve 'Karına söylerim' şeklinde sözler söyledi."
Yere düşünce bir yumruk daha attım
Genç kadının kendisine bıçak çektiğini iddia eden Avcı, ifadesine şöyle devam etti:
*"Bu sırada sağ kolum dirsekten çizildi. Sonrasında boğazıma doğru yaklaşınca ben de kendisine yumruk attım. Yere düştü ve kafasını yere çarptı, sanırım kafasının arka kısmını çarptı. Biraz kan aktı. Sonrasında yerdeyken yüzüne bir yumruk daha vurdum. Hatırladığım kadarıyla yere düştükten sonra bir kere vurdum.