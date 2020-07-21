Cemal Metin Avcı'nın ifadesi çıktı! Pınar Gültekin'in cesedine yaptıkları
MUĞLA'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Pınar Gültekin'in cesedi yok etmek için yakmaya çalışan Cemal Metin Avcı, cinayet detaylarını da anlattı. Katilin verdiği ifade isyan ettirdi.
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti Türkiye'yi sarstı. 5 gün sonra cesedi bulunan genç kızı, ayrıldığı sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Katil sevgili, Pınar'ın cesedini yok etmek için her yolu denemiş. Cemal Metin Avcı'nın cinayeti işledikten sonra genç kızın bedenini yakmak için benzinlikten pet şişeyle benzin aldığı ortaya çıktı. Cemal Metin Avcı'nın emniyette verdiği son ifade de ortaya çıktı. Pınar'ın ailesi ise kızlarının cesedini almak için adli tıp morgunda... İşte Pınar Gültekin olayına dair son gelişmeler.
27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 5 gün önce kayıplara karışmıştı. Genç kız en son bir AVM'de ablası ile telefon görüşmesi yapmış sonrasında hattı kesilmişti. Pınar Gültekin'i sağ bulma umuduyla arayan annesi ve ablası onu korkunç bir şekilde buldu. Genç kız öldürülmüş ve bir varille ormana gömülmüştü. Pınar'ın eski sevgilisinin kimliğini tespit eden jandarma Cemal Metin Avcı'ya gözaltına alınca cinayet itirafı geldi.
Cesede yaptıkları : Cemal Metin Avcı jandarmadaki sorgusunda 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etti. Genç kızı boğazını sıkarak öldürdüğünü anlatan Avcı'nın, ardından Pınar'ın cesedine yapmadığı şey kalmamış. Önce cesedi bir varile koyan Avcı, ardından benzin istasyonuna gidip bir pet şişe dolusu benzin almış. Bununla cesedi ateşe veren Avcı, yok olmadığını görünce bu kez üstüne derz dolgu dökmüş. Cesedi bir gün depoda bekleten katil zanlısı, varili ormana atıp evine eşi ile kızının yanına gitmiş.
Katil zanlısının emniyetteki ifadesi :
Evli ve bir kız çocuğu babası olan Cemal Metin Avcı’nın Jandarma'da cinayeti itiraf ettiği ifadesinde şunları söyledi:
* Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi.