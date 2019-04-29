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Cemal kaşıkçı cinayeti! BAE'li ajanlardan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti

Cemal kaşıkçı cinayeti! BAE'li ajanlardan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti

BAE'den gelen ve İstanbul'da yakalanan iki casustan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti.

BAE'den gelen iki casus MİT takibindeydiler ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanmışlardı. Casusların Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili oldukları tahmin ediliyordu.

BAE'ye çalıştıklarını itiraf etmişlerdi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin İstanbul'da yaptıkları ortak operasyonla yakalanan iki BAE ajanının, sorgularında Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalıştıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

BAE adına çalışan iki casus tutuklanmıştı.

Türkiye'de yeni bir ağ oluşturmaya çalıştığı belirlenmişti

Kaşıkçı cinayeti sonrası Türkiye'de istihbarat ağını kaybeden Suudi Arabistan'ın yerine Türkiye'de yeni bir ağ oluşturmaya çalıştığı belirlenmişti.

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin bu operasyonu aynı zamanda, yabancı istihbarat örgütlerinin İstanbul'da yapacakları olası toplantıların engellenmesiyle ilgili olarak önemli bir mesaj da taşıyor.

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