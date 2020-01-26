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Cemal Enginyurt, Berna Laçin'e çok sert tepki gösterdi

Oyuncu Berna Laçin Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım her kesimden çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Berna Laçin'e paylaşımı nedeniyle çok sert tepki gösteren isimlerden biriydi. Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Berna Laçin'i devlet düşmanı olmakla suçladı. 

İşte Cemal Enginyurt'un Berna Laçin'le ilgili attığı o tweet;

''Elazığ da deprem olmuş,canlarımız gitmiş,yürekler yanmış,Ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin? Nasıl bir Devlet ve Millet düşmanlığı? Deprem 6.5 veya 6.8 ne farkeder? Bernaya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlererahmet olsun.''

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