Cemal Can Canseven'den Kim Kardashian'a hırsız tepkisi! Danla Bilic'e söyledi

Survivor'ın en sevilen isimlerinden Cemal Can Canseven, şampiyonluğu aldı kişisel hayatına geri döndü. Survivor sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Cemal Ca, sosyal medya takipçilerini de katladı. Artık birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyada da paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.