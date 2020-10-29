Cemal Can Canseven'den Kim Kardashian'a hırsız tepkisi! Danla Bilic'e söyledi
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabı Instagram'dan Kim Kardashian'ı hırsızlıkla suçladı. Cemal Can, paylaşımına Danla Bilic'i de etiketledi.
Survivor'ın en sevilen isimlerinden Cemal Can Canseven, şampiyonluğu aldı kişisel hayatına geri döndü. Survivor sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Cemal Ca, sosyal medya takipçilerini de katladı. Artık birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyada da paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Survivor öncesi Danla Bilic'in yakın arkadaşı olması nedeniyle Bilic'in videolarında yer alan Cemal Can'ı şimdilerde milyonlar takip ediyor. Paylaşımlarından dikkat çekenler ise sosyal medyada gündem oluyor.
Cemal Can, son olarak Kim Kardashian hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.Geçtiğimiz ay yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in doğum gününe özel bir pasta yaptıran Cemal Can’ın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.
Danla Bilic ve Kim Kardashian’ın doğum gününü pastasının pişti olmasına dikkat çeken Cemal Can’ın gönderisi hayranlarını gülümsetmeyi başardı.