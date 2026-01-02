Cemal Can Canseven’den askerlik sonrası ilk paylaşım
Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Cemal Can Canseven, yarışmanın ardından sosyal medyada büyük bir yükseliş yakalayarak milyonlarca takipçiye ulaşmıştı.
Aktif paylaşımlarıyla her zaman gündemde kalan Canseven, askere gideceğini de yine Instagram hesabından duyurmuştu.
Bedelli askerlik için Manisa Alaşehir’e sevk edildiğini açıklayan Cemal Can, paylaşımında “Sevk belgemi aldım, geri sayım başladı” ifadelerini kullanarak heyecanını dile getirmişti.
Birliğine teslim olmadan önce sevenlerine seslenen fenomen isim, askerliğin çocukluk hayali olduğunu vurgulamış ve kısa bir süre sosyal medyadan uzak kalacağını belirtmişti.
Askerlik sürecini tamamlayan Cemal Can Canseven, bu kez asker ocağından çekilen fotoğraflarını paylaştı. Ünlü isim, yayınladığı karelere esprili bir dille “S.a asker geldi” notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.