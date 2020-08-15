Cem Yılmaz'la tatilde olan Serenay Sarıkaya leoparlı bikinisiyle olay! İşte tekne halleri

İlişkileri ortaya çıktığından beri magazin gündeminin dilinden düşmeyen ünlü çift Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın tatilleri tam gaz devam ediyor. Tekne tatili tercih eden çift, Marmaris'e demir attığından beri basın mensuplarının yakın markajına girdi.