Cem Yılmaz'la tatilde olan Serenay Sarıkaya leoparlı bikinisiyle olay! İşte tekne halleri
MARMARİS'te tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknedeyken basın mensuplarının kameralarına takıldı. Leoparlı bikinisiyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'a "Haydi aşkım, sen de atla!" diye seslendi.
İlişkileri ortaya çıktığından beri magazin gündeminin dilinden düşmeyen ünlü çift Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın tatilleri tam gaz devam ediyor. Tekne tatili tercih eden çift, Marmaris'e demir attığından beri basın mensuplarının yakın markajına girdi.
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, önceki gün kameraların objektifine yakalandı.
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Gün boyu teknelerinde eğlenceli vakit geçiren sohbet eden çift, günün ilerleyen saatlerinde yapımcı Timur Savcı'nın teknesine geçti.
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Denizin ve güneşin keyfini çıkaran ikilinin beraber eğlendiği anlar aşkın da tam gaz devam ettiğini gözler önüne serdi.
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