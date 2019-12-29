Cem Yılmaz'la ilgili Ertuğrul Özkök'ten bomba açıklama! Bakın ne küçültmüş
Gösterisi öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Cem Yılmaz hakkında Ertuğrul Özkök'tan bomba açıklamalar geldi. Özkök Yılmaz'ın ne operasyonu geçirdiğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Cem Yılmaz gösterisi öncesi rahatsızlanmış ve bunu hastaneden takipçilerine iyi olduğunu söyleyerek duyurmuştu. bUnun akabinde 24 saat sonra sergilediği performansı ise Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök köşesine taşıdı.
Oyuncu İbrahim Selim’in PSM YouTube kanalı için Cem Yılmaz’la yapacağı bir söyleşinin canlı kaydı için gittiği Zorlu PSM'deki ortamı anlatan Özkök Cem Yılmaz'ın hastane odasından 24 saat sonraki performansını inanılmaz diye nitelendirerek söyleşinin bir kısmını da okurlarıyla paylaştı.
Özkök şimdiye kadar Cem Yılmaz'ın izlediğim en iyi performansıydı dedi ve ayrıntıları paylaştı. Özkök'ün paylaştığı ayrıntının bir kısmı:
Şimdi size bu şahane sohbetten pazar gününüzü güzelleştirecek birkaç bölümü aktaracağım. Ama bu sadece küçük bir bölümü, daha neler var görmelisiniz. Ayrıca bunları salondaki atmosferinde, interaktif ve görüntülü izleyin. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi hastane odasından 24 saat sonraki şov başlıyor.