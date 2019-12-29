Cem Yılmaz'la ilgili Ertuğrul Özkök'ten bomba açıklama! Bakın ne küçültmüş

Şimdi size bu şahane sohbetten pazar gününüzü güzelleştirecek birkaç bölümü aktaracağım. Ama bu sadece küçük bir bölümü, daha neler var görmelisiniz. Ayrıca bunları salondaki atmosferinde, interaktif ve görüntülü izleyin. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi hastane odasından 24 saat sonraki şov başlıyor.