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Cem Yılmaz'la anılan Saadet Özsırkıntı'nın olay Serenay Sarıkaya hamlesi

Cem Yılmaz ile adı anılan ünlü sunucu Saadet Özsırkıntı, yıllar önce O Ses Türkiye çekimlerinde övgüler yağdırdığı Serenay Sarıkaya'yı Instagram'da takipten çıkardı.

Bir süredir birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrılan komedyen Cem Yılmaz'ın TV8 ekranlarının sempatik sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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10 ay süren ilişkinin ardından ikili, bir açıklama yapmayı tercih etmedi. Ünlü komedyen yalnızca ayrıldıklarını doğruladı. Ayrılığın üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişken Cem Yılmaz'ın adı başka bir güzelle anılmaya başlandı. 

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Yılmaz, 27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne aldı. Şov sonrası bazı konukları kulisinde ağırladı. O kulisteki konuklardan biri de ''O Ses Türkiye''deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı'ydı.

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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başarmış.

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