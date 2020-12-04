Cem Yılmaz'ın sinirleri epey gergin! Gazetecilere 'çocuk aldırdım' deyip tersledi
Cem Yılmaz, yine gergin tavırlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Bu kez gazetecileri 'Çocuk aldırdım' diyerek tersledi.
Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda özel bir sağlık kliniğinden çıkarken görüntülendi. Karşısında basın mensuplarını görünce gerilen komedyen, bu durumu yansıtmaktan da çekinmedi.
Cem Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili sorulara "Sağlık durumum iyi kardeşim merak etmeyin. Diş hekiminden çıktım. Evet, çocuk aldırdım yani" diyerek muhabirleri tersledi.
47 yaşındaki Cem Yılmaz, 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile uzun süre aşk yaşadı. Ancak çift, kısa bir süre önce ani bir kararla ilişkilerini noktaladı.
Yılmaz'ın adı bir arada kendisinden 17 yaş küçük olan sunucu Saadet Özsırkıntı ile birlikte olduğu ileri sürüldü.