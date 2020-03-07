Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya şarkı göndermesi olay! İlk kez yan yanalar
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, yemek yedikleri bir mekanda Nilgün Belgün'ün torununun fotoğraf isteğini kıramayınca ilk beraber fotoğrafları basına sızdı. Üstelik ilk kez beraber röportaj verdiler.
Magazin dünyasına bomba gibi gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf geldi. Taze aşıklar, yemek yedikleri bir mekanda Nilgün Belgün'ün torununun fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler. Böylece Sarıkaya ve Yılmaz ilk kez yan yana görüntülendiler.
İkilinin ilk kez yan yana fotoğrafın basına sızmasının ardından Sarıyer'deki mekanın önü gazetecilerle doldu ve ikili bu kez mal kabul kapısından çıkmak yerine basın mensuplarıyla sohbet etmeyi tercih etti. Kapının önünde bekleyen basın mensuplarının yanına gelen ikili, haklarında merak edilen soruları da cevapladı.
Kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ikiliden Yılmaz, "İlk defa görüntülüyoruz" sözlerine "Evet, çok heyecanlıyız" diyerek cevap verdi. Ünlü komedyen muhabirlerin sorduğu sorulara Serenay Sarıkaya'nın gözlerinin içine bakarak esprili bir dille cevap verdi.
Bu zamana kadar yan yana görüntülenmeyen ve aşklarıyla ilgili sorulara kaçamak cevaplar veren Yılmaz, "Bu zamana kadar ben sinirli, Serenay sevimli oldu artık ben sevimliyim Serenay sinirli gibi yapacak" dedi.