Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya şarkı göndermesi olay! İlk kez yan yanalar

Bu zamana kadar yan yana görüntülenmeyen ve aşklarıyla ilgili sorulara kaçamak cevaplar veren Yılmaz, "Bu zamana kadar ben sinirli, Serenay sevimli oldu artık ben sevimliyim Serenay sinirli gibi yapacak" dedi.

İşte ikilinin ilk röportajları