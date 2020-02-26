Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aldattığı Defne Samyeli mayolu pozlarıyla esti geçti
Komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın bitmesinden sonra albüm çalışmalarını hızlandıran Defne Samyeli, bir derginin çekimleri için Palandöken kayak merkezine gitti.
Uzun bir süre aşk yaşadığı ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşklarına geçtiğimiz aylarda son veren Defne Samyeli, müzik çalışmalarına hız kazandırdı. Samyeli, şimdide de Alem Dergisi'nin çıkacak yeni sayısı için iddialı pozlar verdi.
Dergi için Erzurum Palandöken'e giden Defne Samyeli karlar üzerinde mayolu pozlar verdi. O anları Instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen güzel şarkıcı sevenlerinden tam not aldı. Samyel'nin paylaştığı videoya 300 bine yakın beğeni geldi.
Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın oyuncu Serenay Sarıkaya ile ortaya çıkan aşkları için magazin muhabirlerinden özür dileyen oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, "Beni mazur görün, konduramadım" sözleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Önceki gece de biraz rahatsızlandığını belirten Samyeli, hastaneye gideceği esnada, basın muhabirlerinin 'Cem Yılmaz' sorularından kaçmak isterken, arabasıyla bir muhabirin ayağını ezdi.