Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aldattığı Defne Samyeli mayolu pozlarıyla esti geçti

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın oyuncu Serenay Sarıkaya ile ortaya çıkan aşkları için magazin muhabirlerinden özür dileyen oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, "Beni mazur görün, konduramadım" sözleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İşte Defne'nin mayolu videosu: