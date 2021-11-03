Cem Yılmaz'ın 'Sedat Peker'i mi Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?' sorusuna verdiği yanıt

Rüstem Batum'un YouTube kanalındaki "Rüstem Batum Sohbetleri" programının 2 Kasım akşamındaki konuğu ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. Cem Yılmaz'ın, 'Bilal Erdoğan mı Sedat Peker mi?' sorusuna verdiği cevap herkese kahkaha attırdı...

Rüstem Batum, Cem Yılmaz'a "Atlantik'te gidiyorsun, o lüks yolcu gemilerinden birinde? Muazzam bir fırtına çıkıyor, Titanic gibi, gemi batıyor. Zifiri karanlık, dev dalgalar var. Sende bir tane küçük lastik bir bot yakalıyorsun. Ama iki kişilik bot. biniyorsun, can havliyle kendine gelmeye çalışıyorsun. Dalgalar kocaman falan. Bir bakıyorsun böyle, karanlıkta iki kişi yüzüyor bota doğru. Yaklaşıyorlar bir bakıyorsun ki solda Sedat Peker, sağda Bilal Erdoğan var" sorusunu yöneltti.

Cem Yılmaz soruya gülerek, "Hemen bottan atlarım, dibe doğru yüzerim" cevabını verdi. Rüstem Batum bunun üzerine, "Bunu düşünüyordum, doğru cevap bu" dedi.