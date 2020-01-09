Cem Yılmaz'ın olay Serenay Sarıkaya itirafı! Defne Samyeli ile ayrılık nedeni denmişti

Cem Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Yılmaz, "Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?" cevabıyla olay oldu.