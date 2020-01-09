Cem Yılmaz'ın olay Serenay Sarıkaya itirafı! Defne Samyeli ile ayrılık nedeni denmişti
Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Serenay Sarıkaya itirafı olay oldu.
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, bir buçuk yıllık ilişkilerine son vermesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gözde çiftin ilişkilerinin sonlandırmasının ardından birçok iddia ortaya atılmış en dikkat çekeni ise Serenay Sarıkaya iddiası olmuştu.
Defne Samyeli ile ayrılığının nedeninin Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmesi herkesi şoke etmişti ki geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in YouTube programına katılan Cem Yılmaz'dan ağızları açık bırakan bir itiraf geldi.
Cem Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Yılmaz, "Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?" cevabıyla olay oldu.
Öte yandan Yılmaz, ilk kez özel yaşantısı hakkında konuşmuş, ilk olarak "Böyle şeylerle ilgili konuşmam ben" demişti.