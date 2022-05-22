Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'den Erşan Kuneri uyarısı! 18 yaşından küçükler izlemesin

Diziyle ilgili konuşan Kemal Yılmaz, "18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin. Çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında. Ama İngilizce izlemenizi tavsiye ederim" tavsiyesinde bulundu.