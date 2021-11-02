Cem Yılmaz'ın gösterisi iptal! Otopark ücretini soran Nazillili seyirciye olay mesaj
Hava şartları nedeniyle gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere şakayla karışık bir mesaj verdi. Nazillili bir seyricisinin 'Benim otopark paramı kim verecek' sorusuna kendi tarzıyla sosyal medyadan yanıt verdi.
İZMİR'e gösterisi için giden ünlü komedyen Cem Yılmaz, dün gece aniden bastıran şiddetli yağmurun kurbanı oldu. Hava şartları nedeniyle gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, duruma isyan eden hayranlarına "Ben Nazilli'den geldim otopark paramı kim verecek yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum" sözleriyle espriyle karışık mesaj verdi.
İzmir Fuar Açık Hava'da dün akşam yapılması planlanan gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
"Ben Nazilli'den geldim otopark paramı kim verecek yazmış"
Mağdur vatandaşlardan gelen tepkileri tiye alan ünlü şovmen, yaptığı paylaşımda "Dün gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu. Olur insanlık hali! Ben Nazilli'den geldim otopark paramı kim verecek yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum. Otopark, otobüs, yolda yenilen poğaça, çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur" ifadelerine yer verdi.
Konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Cem Yılmaz, isteyenlerin ödedikleri parayı geri alabileceklerini ya da 1 Kasım tarihli gösteri için biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.