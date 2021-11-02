Cem Yılmaz'ın gösterisi iptal! Otopark ücretini soran Nazillili seyirciye olay mesaj

"Ben Nazilli'den geldim otopark paramı kim verecek yazmış"

Mağdur vatandaşlardan gelen tepkileri tiye alan ünlü şovmen, yaptığı paylaşımda "Dün gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu. Olur insanlık hali! Ben Nazilli'den geldim otopark paramı kim verecek yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum. Otopark, otobüs, yolda yenilen poğaça, çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur" ifadelerine yer verdi.