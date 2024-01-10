Cem Yılmaz'ın 4 bin 400 liralık biletleri 9 dakikada bitti! Yıllar içinde bilet zamları...
Cem Yılmaz'ı yeni gösterisinin biletleri saat 12.00'de satışı çıktı ve saat 12.09'da tükendi. Bilet fiyatları 495 liradan başlayan bilet fiyatları 4 bin 400 liraya kadar yükseldi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıllar sonra yeni gösteri hazırladı. Biletleri de 10 Ocak 12:00'de satışa çıktı. Ve çıkar çıkmaz da tükendi. Cem Yılmaz, 6 Aralık'ta yeni gösterisinin tanıtım afişini paylaşmıştı.
Türkiye'nin en ünlü stand-upçılarının başında gelen Cem Yılmaz, 4 yıl sonra yeni gösteri sahneliyor. Gösterinin biletleri de 10 Ocak'ta 12:00'de satışa çıktı.
9 Ocak'ta da Instagram hesabından yeni gösterinin biletlerinin satışa çıkacağını açıklamıştı. Ve 10 Ocak'ta sitede yoğunluk yaratarak gösterinin biletleri satışa sunuldu.
Cem Yılmaz gösterisinin biletleri sadece 9 dakikada tükendi. Cem Yılmaz o haberi sosyal medya hesabından duyurdu.