Cem Yılmaz'ı elleriyle yağladı! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay
Cem Yılmaz, oğlu ve sevgilisi Defne Samyeli ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Defne, Cem'i elleriyle yağlarken güzel sunucunun silikonlu göğüsleri dikkatlerden kaçmadı.
Bayram tatilinin ilk günlerini Bodrum’daki evinde sevgilisi Defne Samyeli ile geçiren ve ardından kısa bir Çeşme tatili yapan Cem Yılmaz, tatilin son günlerinde Bodrum’a geri döndü.
Cem Yılmaz objektiflerden kaçamadı: Habertürk'ün haberine göre; Önceki gün Samatya adlı teknesi ile mavi tura çıkan, sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile deniz keyfi yapan Cem Yılmaz objektiflerden kaçamadı.
Kemal’le de ilgilenmeyi ihmal etmedi: Yalıkavak açıklarına demirlediği teknede bol bol yüzen sevgilisi Samyeli’yi de yağlayan Cem Yılmaz, oğlu Kemal’le de ilgilenmeyi ihmal etmedi.
Cem'i elleriyle yağladı: İsmi öğrenilemeyen sarışın bir kadının daha olduğu teknede silikon yaptırmış olduğu sanılan Defne Samyeli’nin sevgilisi Cem Yılmaz’ı yağladığı kareler objektiflere yansırken, Yılmaz ailesi tatilde böyle görüntülendi.