Cem Yılmaz'ı elleriyle yağladı! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay

Cem Yılmaz'ı elleriyle yağladı! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay

Cem Yılmaz, oğlu ve sevgilisi Defne Samyeli ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Defne, Cem'i elleriyle yağlarken güzel sunucunun silikonlu göğüsleri dikkatlerden kaçmadı.

Cem Yılmaz'ı elleriyle yağladı! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay - Sayfa 1

Bayram tatilinin ilk günlerini Bodrum’daki evinde sevgilisi Defne Samyeli  ile geçiren ve ardından kısa bir Çeşme tatili yapan Cem Yılmaz, tatilin son günlerinde Bodrum’a geri döndü.

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Cem Yılmaz'ı elleriyle yağladı! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay - Sayfa 2

Cem Yılmaz objektiflerden kaçamadı: Habertürk'ün haberine göre; Önceki gün Samatya adlı teknesi ile mavi tura çıkan, sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile deniz keyfi yapan Cem Yılmaz objektiflerden kaçamadı.

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Cem Yılmaz'ı elleriyle yağladı! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay - Sayfa 3

Kemal’le de ilgilenmeyi ihmal etmedi: Yalıkavak açıklarına demirlediği teknede bol bol yüzen sevgilisi Samyeli’yi de yağlayan Cem Yılmaz, oğlu Kemal’le de ilgilenmeyi ihmal etmedi.

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Cem Yılmaz'ı elleriyle yağladı! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay - Sayfa 4

Cem'i elleriyle yağladı: İsmi öğrenilemeyen sarışın bir kadının daha olduğu teknede silikon yaptırmış olduğu sanılan Defne Samyeli’nin sevgilisi Cem Yılmaz’ı yağladığı kareler objektiflere yansırken, Yılmaz ailesi tatilde böyle görüntülendi.

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