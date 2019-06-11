Cem Yılmaz'ı elleriyle yağladı! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay

Cem'i elleriyle yağladı: İsmi öğrenilemeyen sarışın bir kadının daha olduğu teknede silikon yaptırmış olduğu sanılan Defne Samyeli’nin sevgilisi Cem Yılmaz’ı yağladığı kareler objektiflere yansırken, Yılmaz ailesi tatilde böyle görüntülendi.