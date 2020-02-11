Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya konusunda şaşırtan cevap

Yılmaz, “İyi ki bir futbolcu değilim. Kariyerim bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Benim adımı buradaki atmosferde daha büyük yazmışlar. Kim hani daha fakirse onun adı daha büyük yazılır o felsefe ile hareket edilmiş sanırım. Bu çok mutlu ve onure edici bir şeydir. 25 yıldır bu işlerin içerisindeyim. Şimdiye kadar başarısız bir işim olmadı. Özel hayatımda da hep başarılı işlere imza attım. Bir genç arkadaşım için önereceğim şey; son 10 liranızı mı kazanmak istersiniz yoksa ilk 1 liranızı mı kazanmak istersiniz. Ben hangisi iyi gelecek diye düşündüğüm zaman ilk 1 liramı kazanmayı tercih ettim. Çünkü o 1 lira hak edilmiştir” dedi.