Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile evlilik iddialarına şoke eden yanıt
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın evlilik iddiaları gündeme bomba gibi düşmüşken Yılmaz'ın Twitter'dan yaptığı evlilik açıklaması herkesi şaşırttı.
Atina'da yakalanmalarıyla ortaya çıkan skandal aşka dair geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre, bir süredir mutlu bir beraberlik yaşayan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın evlenecek hatta ünlü komedyenin evlilik teklifini de etti.
Bu iddianın ortaya atılması sosyal medyayı da karıştırdı. Hem Cem Yılmaz hem Serenay Sarıkaya Twitter'da bir anda TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi. Yalnızca 5 aylık ilişkideki bu jet karar duyanların ağzını açık bırakırken Yılmaz, Twitter'dan bir evlilik açıklaması yaptı.
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evleneceği iddialarına dair Twitter hesabından, ''Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur'' açıklamasını yaptı.
Yılmaz, bu açıklamasıyla evliliğe sıcak bakmadığını dile getirmiş oldu.