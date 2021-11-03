Cem Yılmaz'dan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkışı! Enver Aysever'i çok fena bozdu

Rüstem Batum, Cem Yılmaz'a Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili görüşünü sordu. Cem Yılmaz, "Valla olan biteni evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" cevabı verdi. Gazeteci Enver Aysever, Cem Yılmaz'a laf atınca Cem Yılmaz'ın cevabı olay oldu...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Rüstem Batum’un Youtube’daki yayınının konuğu oldu. “Rustem Batum Sohbetleri” adlı programda Rüstem Batum Cem Yılmaz'a Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili fikrini sordu.

Cem Yılmaz da bu soruya "Valla olan biteni evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadeleriyle karşılık verdi. Yılmaz, Metin Akpınar gibi bir usta tiyatrocunun adliye koridorlarında tost yemek zorunda bırakılmasına eleştiri getirdi.

Enver Aysever laf sokmaya çalıştı ama!

Öte yandan Cem Yılmaz’ın Rüstem Batum’a konuşması sosyal medyada polemik yarattı. Yazar Enver Aysever “Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin umarım” diyerek tepki gösterdi.

Cem Yılmaz kapak yaptı ama susturamadı!

Cem Yılmaz da Aysever’e yanıt vererek, “Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim… Ne garip bi adam. Şu yazdığını 12 yaşında çocuk tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol” dedi.

Bunun üzerine Enver Aysever, “Sevgili @CMYLMZ siz Türkiye’nin en etkili ve ünlü kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen ve herkesi hedefe koyan Rüstem Beye eğer haklı diyorsanız varsın öyle olsun. Zaman size de acı yaşatmaz umarım” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz da buna karşılık, “Ben Türkiye’nin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım. Normal insana hasret kaldık. Ben bari normal olayım. Rüstem beyle aranızda halledin bunları” dedi.

Aysever devamında ise “Tevazu göstermeyin, bu ülke çok acı çekti. Sizin gibi kitleleri etkileyecek kişilerin her cümlesi önemli. Laiklik, cumhuriyet derken elimizde hiçbir şeyin değeri kalmadı. Takipçileriniz küfür etmeye başladı mesela. Ben Ferhan Şensoy hayranı olarak, gülmecenin değerini bilirim” karşılığını verdi.

Cem Yılmaz ise bu sözler karşısında, “Enver bey ‘takipçileriniz’ bana küfrediyor da ne demek Allah aşkına? Benim hesabıma bi bakar mısınız 15.000.000 küsur takipçim var benim. Şimdi de takipçilerime size küfür etmelerini söylediğimi mi ima ediyorsunuz? Hay Allah’ım akşam vakti evde otururken!” dedi.

Daha sonra ise Cem Yılmaz tepki göstererek, “Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim… İnsanlar çok garip. kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor” diye yazdı.