Cem Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında ilk açıklama! Sahnede aniden fenalaşmıştı

Cem Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında ilk açıklama! Sahnede aniden fenalaşmıştı
Kapalı gişe oynayan Diamond Elite Platinum Plus adlı gösterisine devam eden Cem Yılmaz, önceki akşam sahnede "İyi değilim" deyip fenalaşmasının ardından açıklama yaptı.
Geçtiğimiz gün yenilenecek olan İstanbul seçimleri ile alakalı attığı tweetlerle hem destek gören hem de tepki çeken Cem Yılmaz, yeni stand-up gösterilerine tam gaz devam ediyor. Önceki akşam da gösterisini gerçekleştirmek için binlerce kişinin önünde sahneye çıkan Cem Yılmaz, sahnede bir anda fenalaşmıştı. Herkesin şaka sandığı olayda ünlü komedyen "İyi değilim" deyip içeri gidince işin ciddiyeti ortaya çıkmıştı.
O sırada gösteriye izleyici olarak katılan eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, korku dolu anları "Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandık. Kulise yönelip, "Cidden iyi değilim" deyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstad" diyerek anlatmıştı.
Kısa süreli bekleyişin ardından sahneye dönen Cem Yılmaz, büyük alkışların arasında gösterisini sağ salim tamamladı. Ancak ünlü komedyen sevenlerini yine de yaşanan olay sebebiyle endişelendirmişti. Açıklama yapması beklenen Cem Yılmaz, sağlık durumu hakkında beklenen paylaşımı yaptı.
Olayın ardından bugün Twitter hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, Dün akşamki gösterimde biraz rahatsızlandım, doğru. Şimdi iyiyim. Dünkü seyircime sevecen, dostane yaklaşımlarından dolayı tek tek teşekkür ederim. Eve kadar zahmet eden magazin basınındaki arkadaşlar da kusura bakmasınlar kendimi hasta hissederken şakalaşamadım." ifadelerini kullandı.