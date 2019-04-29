Cem Yılmaz'dan nostaljik paylaşım... Hiç böyle görmediniz

Cem Yılmaz'dan nostaljik paylaşım... Hiç böyle görmediniz

Sosyal medyayı etkin kullanan Cem Yılmaz'ın son paylaşımı hayranlarını şaşırttı. Nostaljik bir paylaşım yapan Cem Yılmaz, 19 yaşındaki halini takipçileriyle paylaştı.

Cem Yılmaz'dan nostaljik paylaşım... Hiç böyle görmediniz - Sayfa 1

Son günlerde Defne Samyeli ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Cem Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yapan Yılmaz, 19 yaşındaki halini takipçileriyle paylaştı.

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Cem Yılmaz'dan nostaljik paylaşım... Hiç böyle görmediniz - Sayfa 2

Kariyerine karikatürist olarak başlayan Cem Yılmaz gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz, paylaşımının altına ‘19 yaşımda dergide sabahlarken... Bir favınızı alırım... Yan masada başka bir karikatürist kardeşim uyuyor...’ notunu düştü.

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Cem Yılmaz'dan nostaljik paylaşım... Hiç böyle görmediniz - Sayfa 3

Yılmaz'ın fotoğrafına beğeni yağdı. Ayrıca herkes yan masadakinin kim olduğunu da merak etti. Ayak detayı herkesin gündemi oldu.

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Cem Yılmaz'dan nostaljik paylaşım... Hiç böyle görmediniz - Sayfa 4

Yılmaz'ın takipçileri ise bu paylaşımla geçmişte çizdiği karikatürleri hatırlayarak ''keşke yeniden çizsen'' diyerek istekte bulundu.

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