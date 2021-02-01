Cem Yılmaz'dan bomba Serenay Sarıkaya açıklaması 'Biz küsmedik ki'
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında hareketlilik var. Güzel oyuncu yeşil ışık yaktı Cem Yılmaz'dan bomba açıklama geldi.
Geçtiğimiz yıla ilişkileriyle damga vuran Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında aşk tam bitti derken bir hareketlilik yaşandı. Sarıkaya geçtiğimiz günlerde resmen ünlü komedyene bir yeşil ışık yaktı. Bu durumunu gözden kaçırmayan Cem Yılmaz da hamlesini yaptı.
Etiler'de fizik tedaviye gittiğini belirten Cem Yılmaz, Habertürk'ten Tolga Aslan'ın sorularını yanıtladı. Yılmaz, Sarıkaya'nın son hamlesi hakkındaki soruyu bu kez ne geçiştirdi ne de bu soru karşısında sinirlendi.
Ünlü komedyen muhabirlerin, "Serenay Hanım ile barıştınız mı?" sorusuna, "Yoo barışmadık. Küsmedik ki barışalım" diye cevap verdi.
Cem Yılmaz'ın dikkat çeken bu cevabının kaynağı ise Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada Yılmaz'a dair son hamlesinden kaynaklandı.