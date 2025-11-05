Cem Yılmaz'dan bilet itirafı: "Kardeşim gösteriye biletli geldi"

Komedyen Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' gösterisini; kardeşi Özge Çevik ile yeğenleri de seyretti.

Cem Yılmaz, 'CMXXIV' adlı stand-up gösterisini dün Kadıköy'de sahneledi.

KIZ KARDEŞİ VE YEĞENLERİ İZLEDİ

Salonda dikkat çeken konuklar arasında komedyenin kız kardeşi Özge Çevik ile yeğenleri Tuna Çevik ve Tan Çevik de vardı.

Gösterinin ardından ailesiyle kuliste bir araya gelen Cem Yılmaz, buluşma anlarını sosyal medyada "Kardeşim gösteriye geldi (biletli)" notuyla paylaştı.

KIZ İSTEME MERASİMİNİ ANLATMIŞTI

Cem Yılmaz'ın kız kardeşi ile evli olan Tolga Çevik katıldığı programda yaşadığı kız isteme anısını şu sözlerle anlatmıştı:

"2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direkt 'Tiyatrocuya kız mı verilir?' diyerek girdi odaya. Şaka olduğunu biliyorum ama yine de insan o an şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve 3 sene sonra evlendik"