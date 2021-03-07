Cem Yılmaz'a büyük şok! Evinde yangın çıktı itfaiye ekipleri sevk edildi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz evinde çıkan yangınla büyük şok yaşadı. Olay sonrası Yılmaz yaşananları anlattı.
Komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki 3 katlı villasının bodrum katında, jeneratör odasındaki elektrik panosunun tutuşması sonucu saat 14.45 sıralarında yangın çıktı.
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O sırada evde bulunan ünlü komedyen ve yardımcısı, yükselen dumanları fark ederek itfaiyeye haber verdi.
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İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bilgi alan Cem Yılmaz, basın mensuplarına "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış." dedi.
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