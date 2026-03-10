Cem Yılmaz yeni sevgilisi ile görüntülenmişti! 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz yaptığı işler kadar aşk hayatıyla magazin gündemini meşgul ediyor. Ünlü komedyenin görüntülendiği yeni sevgilisi tanıdık çıktı. Bakın genç güzel kimmiş...
Yılmaz, Ahu Yağtu, Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Necla Karahalil gibi birçok ünlü isimle anıldı.
Son dönemde aşk hayatını gözden uzak yaşayan Yılmaz, Madrid-Barajas Havalimanı’nda bir kadınla el ele görüntülendi.
“Gossippasta” adlı içerik üreticisinin paylaştığı iddiaya göre söz konusu fotoğraf, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Madrid Havalimanı’nda çekildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Bazı kullanıcılar, Yılmaz’ın yanındaki kişinin 2022 yılında “Erşan Kuneri” dizisinde birlikte çalıştığı bir oyuncu olduğu iddia ediliyor.