Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın havuzdaki mahrem görüntüleri olay

Defne Samyeli ile olan ilişkisini Serenay Sarıkaya uğruna bitiren Cem Yılmaz, aşkını korona karantinasında yaşıyor. Medyadan uzak kalan Serenay ve Cem Yılmaz, ünlü komedyenin villasından dışarı adım atmıyor. Aşları ile büyük merak konusu olan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, bu kez objektiflere çok mahrem bir halde yakalandı. Havuzda keyif yapan çiftin özel anları görüntülendi.