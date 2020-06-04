Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın havuzdaki mahrem görüntüleri olay
BODRUM'da karantinada olan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz havuzlarında sarmaş dolaş görüntülendi. Cem Yılmaz görüntüler medyaya düşünce çıldırdı.
Defne Samyeli ile olan ilişkisini Serenay Sarıkaya uğruna bitiren Cem Yılmaz, aşkını korona karantinasında yaşıyor. Medyadan uzak kalan Serenay ve Cem Yılmaz, ünlü komedyenin villasından dışarı adım atmıyor. Aşları ile büyük merak konusu olan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, bu kez objektiflere çok mahrem bir halde yakalandı. Havuzda keyif yapan çiftin özel anları görüntülendi.
Cem Yılmaz'ın evinde havuza girerek eğlenceli vakitler geçiren Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, güneş ve havuzun tadını çıkardı. Magazin Burada'nın haberine göre, Ünlü komedyenin yanı sıra bikinili haliyle Serenay Sarıkaya'nın da kilo aldığı gözlemlendi.
Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde gönüllü karantina günlerine devam eden ve tedbirlere sıkı bir şekilde uyan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ise havuz keyiflerinin magazin basınına yansımasına oldukça sinirlendi.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan kendisini görüntüleyen magazin basınına dava açacağını ise şu sözlerle duyurdu: