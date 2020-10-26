Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrıldı! Ayrılık itirafı işte böyle geldi

Peki, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı nasıl ortaya çıkmıştı?: Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan çift, ilk olarak Yunanistan'da birlikte görüntülenmişti. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.