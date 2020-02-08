Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Atina'da 2. kez yakalandı! Defne Samyeli'nden olay yorum
Son dönemde haklarında aşk dedikoduları çıkan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Yunanistan tatili devam ederken ikili, Atina'da ikinci kez yakalandı.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili, Atina sokaklarında gezerken 2. kez yakalandı. Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli ise bu aşka yaptığı gönderme magazin dünyasına damga vurdu.
Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Cem Yılmaz'ın adı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılmaya başladı. Hatta Samyeli ve Yılmaz çiftinin ayrılık nedeni olarak Serenay Sarıkaya gösterildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarını yalanlasa da ikili, objektiflere bu gün ikinci defa yakalandı.
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşaması magazin dünyasına damga vurdu. Tatil için Yunanistan'a giden çift Atina'daki Türkler tarafından üst üste ikinci kez görüntülendi.
Önceki gün Atina sokaklarından kendilerini tanıyan Türkler tarafından fotoğraflanan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı.