Cem Yılmaz Tarkan ve Athena Gökhan hakkında söyledikleriyle olay oldu!
İbrahim Selim'in YouTube programı Bu Gece'ye konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Athena ve Tarkan için söyledikleriyle gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube kanalına konuk olan komedyen Cem Yılmaz kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap vermişti. Yılmaz programda gerçekleştirilen samimi sohbette gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çekti.
Kendisini rahatsız eden konulara değinen Cem Yılmaz, katıldığı program vesilesiyle de bir konuya açıklık getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık eleştirilere maruz kalan ünlü komedyen rahatsızlığını yine esprili bir dille ifade etti.
Ünlü komedyen sık sık gündeme göndermeleriyle gelen Athena Gökhan ve Tarkan'ı hatırlatarak “Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan” ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz’ın kendisine yaptığı bu göndermeyi beğenen Gökhan Özoğuz, Twitter hesabı üzerinden komedyenin laflarıyla ilgili olarak: “Ya mükemmel, Cem Yılmaz’a bak 100 yılda bir gelenlerden diyorum” yorumunda bulundu.