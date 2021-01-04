Cem Yılmaz SMA'lı çocuklar için paylaştı tepki çekince yazdıklarıyla ortalık karıştı
Cem Yılmaz, Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için harcanmasına destek verdi. Yılmaz, tepki çekince ise 'Belediyeden para aldım' cevabını verdi. Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.
Milli Piyango'da bu sene büyük ikramiye çıkan 3 bilet satılmadı. Milli Piyango'ya kalan 3 büyük ikramiye parası 75 milyon TL ise Varlık Fonu'na aktarıldı. Bu paranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasına dair bir kampanya başlatıldı. SMA hastası bir bebeğin tedavisi için 100 bin TL bağışlayan Cem Yılmaz da bu kampanyaya destek verdi.
Bu kampanyaya destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL SMA hastası çocuklar için kullanılsın" paylaşımı yaptı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz da İmamoğlu'nun paylaşımı retweet ederek şunları yazdı:
"Şimdi bu fikre bir şey desek vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bir öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği."
Yılmaz'ın açıklamalarını alıntılayan AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, "Hah bu da geldi. Kızıl kafalı çocuk da burada mı? Adını hep unutuyorum" ifadelerini kullanarak Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'a gönderme yaptı.