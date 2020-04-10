Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın evinde yangın çıktı çalışan müdahale etti
ETİLER'de lüks bir villada sevgilisi Serenay Sarıkaya ile beraber yaşayan Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'in İstanbul Etiler'deki lüks evinde önceki gün yangın çıktı. Villanın çöp evinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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Sözcü'de yer alan habere göre: Yılmaz'ın yanında çalışan, arabaları yıkarken o esnada villanın çöp odasından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden çalışan, anında elindeki hortum ile ateşe müdahale etti.
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Kısa süre içinde ateşi söndüren çalışan gazetecilere "Önemli bir şey değil arkadaşlar, çöpte unutulan bir şey ateş çıkmasına yol açtı" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
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Bu sırada evde olan Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya ikilisi ise kapının önündeki basın mensuplarına görüntü vermemek için dışarı çıkmadı.
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