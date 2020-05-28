Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile ilk kez fotoğraflarını paylaştı bakın ne yazdı
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ilişkileri hız kesmeden devam ediyor. Ünlü komedyen ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp düştüğü not ile dikkatleri üzerine çekti.
Defne Samyeli ile ayrılığının üzerinden kısa bir süre geçmişken adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlayan Cem Yılmaz, Atina'da yakalanmış, ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkileri üzerine bir süre konuşmayan çift, ardından da inkar etmemiş ve ''Her şey gördüğünüz gibi'' açıklaması yapmıştı.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisi ise uzun bir süredir hala devam ediyor. İkilinin ilişkisine korona da olumsuz etkilemedi. Cem Yılmaz'ın evinde karantinada kalan Serenay Sarıkaya nedeniyle ikili, uzun bir süre yalnızca beraber vakit geçirdi. İlişkileri bu testi de geçti.
Son olarak ise Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı. Yazdığı not ile dikkatleri üzerine çekti.
Instagram hesabından Serenay Camping tabelası önünde sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan :) Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız" notunu düştü.