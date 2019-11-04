Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya iddiasını cevapladı! Defne Samyeli'yle ayrılma nedeni denmişti

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, bir buçuk yıllık ilişkilerine son vermesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gözde çiftin ilişkilerinin sonlandırmasının ardından birçok iddia ortaya atılmış en dikkat çekeni ise Serenay Sarıkaya iddiası olmuştu.