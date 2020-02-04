Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya fena yakalandı aşk iddialarını yalanlamışlardı

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlasa da Yılmaz'ın bir YouTube kanalında yaptığı Serenay itirafının yalanlanacak bir kısmı yoktu. Yılmaz, açık açık Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını dile getirmişti. Tüm bunların ardından ise ikili ilk kez aynı karede yakalandı.